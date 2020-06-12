لايبزيغ يتغلب على هوفنهايم ويواصل ملاحقة دورتموند

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل لايبزيغ مطاردة بوروسيا دورتموند وتغلب على مضيفه هوفنهايم 2 - صفر يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وحسم لايبزج المباراة لصالحه بهدفين نظيفين مبكرين سجلهما داني أولمو في الدقيقتين التاسعة و11. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة في المركز السابع.

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