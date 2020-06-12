غرناطة يقلب خسارته إلى فوز على خيتافي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب غرناطة تأخره بهدف أمام ضيفه خيتافي، إلى فوز 2 - 1 يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم خيتافي في الدقيقة 20 عن طريق ديفيد تيمور، قبل أن يدرك كارلوس فيرنانديز التعادل لغرناطة في الدقيقة 70 ، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 79. ورفع غرناطة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الخامس.
وكانت منافسات الدوري الإسباني، عادت مجددا يوم الخميس، بمواجهة فاز خلالها إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس 2 - صفر، بعد توقف طويل منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تقام المباريات بدون حضور جماهيري.
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