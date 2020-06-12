تردد القناة الناقلة لنصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان على النايل سات

بعد حالة تامة من التوقف قرابة 3 أشهر، تعود منافسات الكرة الإيطالية من جديد بمباراة كبرى في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ونقدم لكم موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم 12 يونيو في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة.

مباراة يوفنتوس وميلان تأتي بأهمية استثنائية للفريقين، حيث يأمل «البيانكونيري» في التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة سيطرته على الكرة الإيطالية في السنوات العشر الأخيرة، أما «الروسونيري» فيبحث عن لقبه الأول في بطولة كأس إيطاليا منذ عام 2003.

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وكانت مباراة الذهاب بين الناديين والتي أقيمت على ملعب «سان سيرو» معقل نادي ميلان قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وهو ما يمنح يوفنتوس أفضلية كبرى قبل مباراة الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس إيطاليا

تذاع المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية Libya Sport Channel الحاصلة على حقوق بث اللقاء، وذلك بصوت المعلق الرياضي أنور السليماني، كما سيتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة برابطة الدوري الإيطالي ستقوم بنقل المباراة بصورة مجانية.



