الدوري الأميركي للمحترفين: الرابطة تخطط لرفع عدد اللاعبين الى 17

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لوس انجليس: تخطط رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للسماح بتواجد 17 لاعبا في قائمة كل فريق بدلا من 15 عند استئناف المنافسات في أواخر تموز/يوليو المقبل، وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية مساء الخميس.

ويستأنف الدوري نشاطه بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 في المجمع الرياضي الخاص "ديزني لاند" الترفيهي في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 تموز/يوليو كموعد مبدئي، فيما أشارت شبكة "اي اس بي ان" الى انه قد يتم تقديم الموعد بيوم واحد الى 30 منه.

وستقام الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في آب/أغسطس وصولا الى انهاء الموسم في 12 تشرين الاول/اكتوبر على أقصى تقدير، على أن يبدأ الموسم الجديد في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

وذكرت "اي اس بي ان" أنه بموجب الجدول المعدّل سيتم إقصاء 14 فريقا بعد 53 يوما من وصولهم الى فلوريدا، وستبقى اربعة فرق فقط بعد 67 يوما، على أن تبدأ النهائيات في 30 ايلول/سبتمبر.

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وعند انطلاق الادوار الاقصائية، يمكن لأي فريق استبدال لاعب في حال اصابته بالفيروس بلاعب بديل عليه أن يخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام على الاقل.

وتسعى الرابطة لاقامة معسكرات تدريبية بدءا من التاسع او الحادي عشر من تموز/يوليو، حيث سيوضع اللاعبون قبلها في الحجر الصحي.

وعلقت منافسات الـ "ان بي ايه" اعتبارا من 11 آذار/مارس بعد اصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بفيروس "كوفيد-19".

ويسمح للاندية الثمانية التي لن تتوجه الى اورلاندو بإبرام الصفقات خلال فترة سوق الانتقالات في أواخر حزيران/يونيو.