شكرا لقرائتكم خبر عن كبار البرتغال ينضمون لمهددي بقاء رمضان صبحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضم عملاقي الكرة البرتغالية بنفيكا وسبورتينج لشبونة لراغبي الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني بعد انتهاء فترة اعارته للأهلي وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، ويُهدد عملاقي البرتغال جهود الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي سواء بتجديد استعارته أو شرائه نهائياً بداية من الموسم المقبل، كما ينتظر رمضان صبحى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة.

وأبلغ رمضان صبحى إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، خاصة أن العروض الأوروبية التى تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الكبرى، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.