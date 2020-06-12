شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الدولى للسلة يعلن صعوبة إقامة كأس العالم تحت 17 سنة فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن صعوبة إقامة بطولات كأس العالم تحت 17 عاما في 2020 بعد توصيات لجنة المسابقات واللجنة الطبية، حيث أكد الاتحاد الدولي أنه سيتم فحص الحلول الممكنة لإقامة المسابقات في عام 2021.
وأوضح فيبا أنه تقرر إقامة تحدى مهارات فردية للمنتخبات تحت 17 عاما في أغسطس من العام الجاري بهدف تشجيع الاتحادات على تجميع فرقها وإقامة معسكرات تدريبية تتسم بالمنافسة بين اللاعبين مع التأكيد على عدم سفر أي منتخب لدولة أخرى.
وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى بطولة كأس العالم التي كان مقرر إقامتها في بلغاريا، بينما تأهل منتخب مصر للناشئات إلى بطولة كأس العالم التي كان مقرر إقامتها في رومانيا.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن كرة السلة هو الاتحاد الوحيد الذى استكمل النشاط خلال توقف النشاط فى كل الألعاب خلال السنوات الماضية.
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