شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 12/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة والتي يعد أبرزها تلقي العديد من نجوم الفريق لعروض من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في الصيف، أبرزهم اشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمود علاء.

الزمالك يُجهز بنودا تحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده

يجهز مسئولو الزمالك بعض البنود التحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده الحالى، وذلك بإضافة بنود المكافآت المالية داخل العقد من أجل الحفاظ على استمراره مع الفريق الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من تونس، ويشارك اللاعب حاليا فى معسكر منتخب بلاده وسيعود إلى الزمالك فور وجود قرار باستئناف التدريبات الجماعية.

الوحدة السعودى يرصد 5.5 مليون دولار للتعاقد مع أوناجم

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الوحدة السعودى رصد 5.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وذكرت إذاعة "راديو مارس" الأورجويانى دانيال كارينيو، المدير الفنى للوحدة السعودى، يتمسك بالحصول على خدمات محمد أوناجم الأمر الذى دفع إدارة النادى لتقديم عرض مغر لإقناع الزمالك بالموافقة على إتمام الصفقة.

وأضافت أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وافق مبدئياً على انتقال على محمد أوناجم لصفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، كما وافق على طلب إدارة النادى السعودى على تسديد المبلغ المذكور على أربع دفعات.

طرابزون التركى يعرض 800 ألف يورو لضم أشرف بن شرقى

جدد نادى طرابزون التركى طلبه للتعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب فى موسمه الأول مع الفارس الأبيض.

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وكان مسئولو الزمالك أكدوا أن أشرف بن شرقى لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولى القلعة البيضاء باستمراره فى القلعة البيضاء، وفقا لصحيفة " aksam " التركى، فإن طرابزون سبورت يهتم بالتعاقد مع المغربى بن شرقى خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن اللاعب لديه رغبة قوية فى اللعب لصفوف النادى التركى بداية من الموسم الجديد.

الزمالك يستفيد بـ"الراحلين" لضم حسام حسن من سموحة

تلقى مسئولو الزمالك عرضًا من أحد الوسطاء بالتفاوض مع نادى سموحة لانتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى إلى قلعة ميت عقبة، مقابل انتقال كريم بامبو إلى سموحة وسداد مقابل مالى إلى النادى السكندرى، أو الاستفادة أيضاً من إعارة أى من الراحلين من قلعة ميت عقبة مقابل إتمام الصفقة، على أن يحسم نادى الزمالك ذلك العرض الذى تلقاه من الوسطاء فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من الترشيحات الخاصة بإبرام صفقات للأبيض.

الزمالك يستبعد رحيل محمود علاء فى الموسم الجديد بعد تجديد عقده

خرج محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة، بعد تجديد عقده مع الفريق ليمتد إلى 2024، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق الأبيض، وحرص اللاعب على التأكيد لمسئولى النادى الأبيض حول استمراره ضمن صفوف الأبيض بالموسم المقبل بعد تجديد تعاقده مع النادى وتعديل عقده تقديرا لمجهوداته مع الفريق.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أنه حال وصول أية عروض للمدافع الدولى فى الفترة المقبلة سيتم رفضها، كما أنه بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم سيحدث انخفاض فى أسعار اللاعبين، لذا سيتم تأجيل أية عروض احترافية للاعب إلى نهاية الموسم القادم، خاصة بعدما كان اللاعب يلقى اهتماما من أندية خليجية فى بداية الموسم الجارى وفضل النادى الأبيض استمراره.

كورونا تؤجل تمديد عقود 4 لاعبين فى الزمالك بعد التجديد لـ محمود علاء

قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم فتح ذلك الملف خلال الفترة المقبلة بعد سداد مستحقات اللاعبين مثلما وعد مجلس إدارة النادى.

وقام مسئولو الزمالك بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ووقع اللاعب على عقود مع النادي حتى موسم 2024 على أن يتم التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ثم عودة فتح ملف تعديل وتمديد عقود البعض، وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى ويوسف أوباما بخلاف التجديد لحازم إمام ظهير أيمن الفريق الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.