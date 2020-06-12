شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 12/ 6/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 12/ 6/ 2020، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا، ومرتجى فى بيان رسمى: اتفقنا مع فايلر على تجديد عقده موسمين بتكليف من الخطيب، وإصابة طارق سليمان طبيب المنتخب والزمالك السابق بـ"كورونا".

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

غادر منذ قليل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مدينة الغردقة مُتوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير، يزور خلالها أسرته، وسافر المدرب السويسرى من الغردقة وتحديداً من الجونة على متن طائرة خاصة بسبب ظروف الطيران التى كانت ستؤجل سفره مرة أخرى إلى بلاده من القاهرة.

مرتجى فى بيان رسمى: اتفقنا مع فايلر على تجديد عقده موسمين بتكليف من الخطيب

كشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالفريق، وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

صور.. أليو بادجى ينضم لحملة "لا للعنصرية" مع لاعبى أرسنال

حرص السنغالى أليو بادجى، مهاجم فريق الأهلى، على التضامن مع جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذي قتل على يد الشرطة الامريكية الأسبوع الماضي في مدينة مينيابوليس، والمشاركة في حملات التنديد بعنف الشرطة الأمريكية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

اتحاد الكرة يجتمع بالأقسام الأربعة بداية من الثلاثاء المقبل

تجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

النجم الساحلى يستعد لتحويل 600 ألف دولار للأهلى لإنهاء أزمة كوليبالى

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تدرس إدارة النجم الساحلي التونسي تسديد 500 أو 600 ألف دولار للنادي الأهلي من أجل إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي بعدما قام مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخراً، للُمطالبة بتحصيل مليون و400 ألف دولار من النادي التونسي واللاعب، وأبدت إدارة النجم الساحلي رغبة في حسم هذه الأزمة ودياً مقابل سحب الأهلي شكواه من "فيفا"، لذا يفكر النادي التونسي في تسديد 500 أو 600 ألف دولار للأهلي خلال أسابيع _وربما أيام_ على أن يتم تسديد باقي المبلغ بعدها بشهور قليلة.

اتحاد الكرة: تطبيق دورى المجموعتين يعنى هبوط 9 فرق نهاية الموسم

أوضح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أسباب عدم موافقة اللجنة على تطبيق دورى المجموعتين فى الموسم المقبل، بعدما تلقت اللجنة الخماسية اتصالات واقتراحات من جانب أندية القسم الثانى تطالب بصعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز الجديد على أن يقام بمشاركة 24 فريقا على مجموعتين.

كورونا تؤجل تمديد عقود 4 لاعبين فى الزمالك بعد التجديد لـ محمود علاء

قرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم فتح ذلك الملف خلال الفترة المقبلة بعد سداد مستحقات اللاعبين مثلما وعد مجلس إدارة النادى.

إصابة طارق سليمان طبيب المنتخب والزمالك السابق بـ"كورونا"

أصيب طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، بفيروس كورونا بعدمت جاءت نتيجة التحاليل التى أجراها إيجابية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، ومكث طارق سليمان فى المستشفى لمدة 5 أيام ويقضى حالياً فترة عزل بالمنزل.

حارس الزمالك يضع شرطاً للرحيل عن ميت عقبة فى الموسم الجديد