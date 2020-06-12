شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُجسد المهدى سليمان فى روبوت: هنا يصنع حراس أصحاب قدرات خارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول فى هيئة "روبوت" عن طريقة بعض أعمال الـ"فوتوشوب" على صورة قديمة للحارس خلال مشاركته فى تدريبات الفريق الجماعية، قبل أن تتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كوروونا.

وعلقت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر "فيس بوك" على صورة المهدى سليمان: "يصنع فى بيراميدز حراس المرمى أصحاب القدرات الخارقة فقط"، لاسيما وأن الفريق السماوى يضم حاليًا كلاً من المهدى سليمان وأحمد الشناوى وأحمد دعدور، وشريف إكرامى الى لم يتم الإعلان عن التعاقد معه بصفة رسمية.

واحتفل المهدى سليمان يوم 8 يونيو الماضى بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد في 8 يونيو عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حالياً في الفريق السماوي.

من نادي إنبي بدأت مسيرة المهدي سليمان الكروية، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب في تجربة قصيرة ومنها عاد إلى الفريق البترولي مجدداً ليلتحق بنادي بتروجت، ثم المحلة، قبل أن يرحل إلى فريق سموحة حيث سطع نجمه مع الفريق السكندري وجذب أنظار مسئولو بيراميدز.

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فى الميركاتو الصيفي عام 2018 انضم المهدي سليمان إلى فريق بيراميدز واستطاع أن يثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق بعد منافسة شرسة مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك السابق.

خلال الموسم الجاري خاض المهدي سليمان 18 مباراة مع الفريق السماوي بواقع 12 مباراة في الدوري العام، و5 مباريات في كأس الكونفدراية، ومباراة وحيدة في كأس مصر، استقبلت شباكه خلالهم 13 هدفاً، ومنع 8 فرص محققة على مرماه.

القيمة التسويقية لحارس بيراميدز بلغت 250 ألف يورو في آخر تحديث لها في شهر أبريل الماضي، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه ونصف، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويترقب المهدي سليمان منافسة شرسة في الموسم الجديد، في ظل انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إلى بيراميدز، وهو ما سيشعل المنافسة على حجز المكان الأساسي في تشكيل الفريق السماوي بين إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان.