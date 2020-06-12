شكرا لقرائتكم خبر عن هل سفر "فايلر" إلى سويسرا إشارة من الأهلى بإلغاء الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط البعض خبر مغادرة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مدينة الغردقة مُتوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير، يزور خلالها أسرته، بمصير مسابقة الدورى الممتاز، وأن المسابقة أصبحت على مقربة وفى طريقها إلى قرار الإلغاء نظرًا لصعوبة استئنافها فى الظروف الحالية فى ظل انتشار فيرس كورونا.

فايلر غادر صباح اليوم، الجمعة، الغردقة وتحديداً من الجونة على متن طائرة خاصة بسبب ظروف الطيران التى كانت ستؤجل سفره مرة أخرى إلى بلاده من القاهرة، وبعدها ظهرت العديد من التقارير التى تُِشير إلى أن الأهلى حصل على معلومة بأن مسابقة الدورى لن تستكمل لذلك سمح للمدير الفنى بالسفر والعودة إلى بلاده، على أن يعود بعد 10 أيام لبدأ التجهيز للمرحلة المقبلة وحسم ملف تجديد تعاقده.

فايلر كان طلب من محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الأهلى على طلب فايلر، وسافر المدير الفنى من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

وتواصل المدير الفنى للأهلى طوال الفترة الماضية مع السفارة السويسرية بالقاهرة، واتفق مع مسئولى السفارة على السفر عبر إحدى الطائرات التى تنقل بعض المواطنين الأجانب بالقاهرة على فترات مُتباعدة بسبب ظروف حظر الطيران فى العالم كله حالياً على خلفية "جائحة" كورونا، لكن تأجيل الرحلة أكثر من مرة بسبب هذه الظروف جعل فايلر يُقرر السفر على متن إحدى الطائرات الخاصة التى غادرت الغردقة ظهر اليوم مُتوجهة إلى ألمانيا ومنها سوف يستقل المدير الفنى للأهلى قطاراً إلى مسقط رأسه فى مدينة بازل السويسرية.

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ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسألة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن.

ويحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليونى و200 ألف دولار سنوياً.