شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين أبطال فيلم "الناجون من الإقالة" في الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الرياضى في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ما زال الإيجيبشن ليج يحفل بالإثارة والتشويق، بعدما استقال مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأسوان من تدريب أبناء الجنوب، كاشفاً أن السبب في ذلك هو تأخر دفع المستحقات المادية للاعبين منذ مارس الماضي، لينضم إلى قائمة تضم 14 ضحية لأندية الدوري المصري منذ انطلاق الموسم، بعدما غير 13 ناديا مديره الفني خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك بقيت 5 أندية مصري محتفظة بمدربيها رافعة شعار "البعض يذهب للمدرب مرة واحدة"، ويأتي على رأسها النادي الأهلي، ثم المقاولون العرب والاتحاد السكندري والانتاج الحربي وإف سي مصر.