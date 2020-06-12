بالفيديو.. رونالدو يبدأ عهد ما بعد كورونا بإهدار ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عهد ما بعد كورونا إثر توقف طويل لمنافسات كرة القدم بإهدار ركلة جزاء في مواجهة ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ويبحث الفريقان من خلال لقاء الإياب الذي يقام بدون حضور جماهيري عن حسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية للمسابقة.

واحتاج حكم المباراة إلى مساعدة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 13 من أجل احتساب ركلة جزاء بعدما تعدم كونتي مدافع ميلان لمس الكرة بالذراع في محاولة لإبعادها من أمام رونالدو، ثم راجع الحكم اللقطة واحتسب الخطأ.

وأهدر رونالدو ركلة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعدما صوبها قوية وذهب جانلويجي دوناروما في اتجاهها، لكن القائم الأيمن للحارس الإيطالي أبعد الكرة.

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وبعد دقيقة واحدة كانت الإثارة حاضرة، بطرد مباشر ضد الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب ميلان، بسبب التدخل العنيف الذي قام به ضد الفرنسي بليس ماتيودي لاعب يوفنتوس.

يذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

لمشاهدة إهدار رونالدو ركلة الجزاء.. اضغط هنا

لمشاهدة طرد ريبيتش.. اضط هنا