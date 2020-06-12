تقرير.. المونديال ينتظر.. هل يشهد عام "كورونا" نهاية مثالية للأهلي أو الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

رغم الأزمات الكبرى التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد في كرة القدم المصرية والعالمية بشكل عام، إلا أن عام 2020 قد يشهد نهاية مثالية لأحد قطبي الكرة المصرية.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك للدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخ البطولة، وينتظرا مواجهة فريقي الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

وكان من المفترض أن تقام منافسات الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا في شهر مايو الماضي، إلا أن توقف المنافسات الكروية بسبب أزمة كورونا أجل المنافسات.

كما كانت الأراضي الكاميرونية تتأهب لاستضافة المواجهة النهائية للبطولة، التي تقام للمرة الأولى عبر مباراة وحيدة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب على ملعبي الفريقين المتنافسين، إلا أن مصير استضافتها للمواجهة بات مجهولًا أيضًا.

وذكرت تقارير صحفية مغربية الأربعاء الماضي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على استئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل، كما ذكرت تقارير أيضًا أن المباراة النهائية قد تقام في مصر أو المغرب، إذا ما كان النهائي مصريًا أو مغربيًا خالصًا، تجنبًا للسفر في ظل إجراءات العزل الصحي المتبعة عالميًا.

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ويأمل الفريقان المصريان في استعادة أمجادهما الأفريقية، حيث غاب الأهلي الذي تسيد البطولة في القرن الجديد عن منصة التتويج منذ عام 2013، بينما يعود التتويج الأخير للزمالك إلى عام 2002.

ولن تقتصر النهاية السعيدة لأحد قطبي الكرة المصرية في عام عصيب على التتويج الأفريقي، حيث أكدت شبكة "ESPN" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم متمسك بإقامة منافسات كأس العالم للأندية في موعدها.

ومن المفترض أن تستضيف الأراضي القطرية نسخة 2020 لكأس العالم للأندية، في شهر ديسمبر المقبل، وكان مصير البطولة مجهولًا، بسبب تجمد المنافسات القارية التي تؤهل أبطالها للمونديال.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن "فيفا" يسعى لإقامة النسخة السنوية الأخيرة لكأس العالم للأندية في موعدها، دون حضور جماهيري إذا استدعى الأمر، وهي البطولة التي تشارك بها سبعة أندية، بينها بطل دوري أبطال أفريقيا.

وتبعًا للشبكة ذاتها، سيلجأ "فيفا" إلى خيار استثنائي، في حالة تعذر إقامة المونديال العام الحالي، بإقامة نسخة 2021 في فصل الشتاء، ومشاركة أبطال القارات في عامي 2020 و2021 بمنافساتها.

وكان من المنتظر أن تحتضن الأراضي الصينية منافسات البطولة المطورة لكأس العالم للأندية، بمشاركة 24 فريقًا، في صيف عام 2021، إلا أن البطولة تأجلت إلى أجل غير مسمى، بسبب تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا إلى صيف العام المقبل.