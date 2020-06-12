الأهلي يكشف الحقائق: اتفقنا مع فايلر على التجديد.. ولم نفاوض أي مدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، تفاصيل الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال مرتجي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الجمعة، إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، من قبل محمود الخطيب رئيس النادي، بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدى المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة.

وأضاف مرتجي أنه بالفعل أجرى ثلاثة اجتماعات عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع فايلر ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام، وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين.

وأوضح: "تم عرض نتائج هذه الاجتماعات على الكابتن محمود الخطيب، والذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين".

وتابع: "النادي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي، في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة".

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وأشار مرتجي إلى أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية.

وأكمل: "بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران، لم يتمكن فايلر من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط، وقبل سفره مباشرةً كانت هناك اتصالات معه من جانبي ومن جانب أمير توفيق، وكلها تصب في الإطار الإيجابي".

وواصل: "فايلر سيستمر في مهمته، هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً، وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي".

وأكد مرتجي أنه يثق تماماً في شخصية فايلر، خاصة أنه سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب في دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته، وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.

وأبدى مرتجي في ختام تصريحاته دهشته من التقارير التي تناولت دخول الأهلي في مفاوضات مؤخرا مع أحد المدربين، مؤكدا: "كلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث، كيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو اتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين؟"