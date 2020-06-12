وليد صلاح الدين يتحدث عن.. موقف الخطيب معه.. ومواجهته للزمالك 3 مباريات متتالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي الأسبق إن اختيار محمود الخطيب، أسطورة ناديه ورئيسه الحالي له ليكون خليفته خلال حفل اعتزاله كان ضغطاً عليه ورسالة لكل الأندية.

وأضاف وليد صلاح الدين ـ خلال حلوله ضيفاً بأون تايم سبورت مساء اليوم الجمعة ـ :"موقف الخطيب معي رسالة لكل الأندية بأنه عندما يكون لديك لاعباً موهوباً في قطاع الناشئين حاول تحتويه".

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وأشار لاعب الأهلي الأسبق، إن لا أحد يهتم بتأهيل الناشئين للأضواء والشهرة والنجومية مبكراً، قائلاً:"وهذا أمر خطير فالاهتمام يكون في مصر بأن يلعب الناشيء في كل فرق القطاع أتذكر أنني واجهت الزمالك في 3 أيام متتالية مع فرق 14 و16 و 18 سنة في الأهلي وكان عمري 14 سنة ولابد أن يحصل الناشيء على جميع العناصر".

وتابع:"وأنا مدرب في الأهلي فزنا على برشلونة 5/0 وكنا سعداء ولكن حين تنظر للأمر لقد واجهونا بعدما خرجوا من (حمام السباحة) فهناك لا يضغط على الناشيء ويعطيه كل العناصر اللي يحتاجها لذا عندما نواجه هذه الفرق في سن 17 فيما أعلى يفوزون علينا هما بالخماسية لأنهم تطوروا ونحن وقفنا عند حد الموهبة".

وأتم وليد صلاح الدين، حديثه بالإشارة إلى أنه يظن أن ضغط المباريات صغيراً أثر عليه في الإصابات حين صعد للفريق الأول.