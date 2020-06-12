مباشر نصف نهائي كأس إيطاليا.. يوفنتوس 0-0 ميلان.. رونالدو يهدر ركلة جزاء

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وايه سي ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا التي تقام اليوم الجمعة على أليانز ستاديوم في تورينو.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، ويبحث الفريقان من خلال لقاء العودة عن حسم بطاقة الصعود للنهائي.

تشكيل يوفنتوس: جانلويجي بوفون، دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو، بينتانكور، بيانيتش، ماتيودي، دوجلاس كوستا، رونالدو، ديبالا.

تشكيل ميلان: دوناروما، أندريا كونتي، سيمون كيير، رومانيولي، كالابريا، فرانك كيسي، إسماعيل بن ناصر، باكيتا، بونافينتورا، هاكان كالهان اوغلو، ريبيتش.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة بشكل مثير، وفي الدقيقة الثانية كان يوفنتوس يتقدم في النتيجة من خلال تسديدة رائعة عن طريق دوجلاس كوستا التي أتت بجانب القائم الأيسر للحارس دوناروما.

وفي الدقيقة 16 اهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة لتقدم فريقه يوفنتوس، بعدما فشل في احراز ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة ضد فريق ميلان بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما اشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه انتي ريبيتش لاعب ميلان.