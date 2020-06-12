محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة ان ناديه لا يمانع رحيل محمد ابراهيم صانع العاب الفريق لأي ناد آخر في فترة الإنتقالات القادمة في حالة وصول عرض رسمي لشراؤه.
وأضاف هويدي في تصريحات لمصراوي:" نما إلي علمي ان أحد المسئولين في النادي الأهلي يتواصل مع محمد إبراهيم لضمه في الموسم المقبل لكن لم نتلقي في المقاصة اي عرض شفهي أو رسمي من القلعة الحمراء للتفاوض علي شراء اللاعب".
وأتم:"محمد ابراهيم عقده ينتهي مع النادي الفيومي في نهاية الموسم القادم وهو لاعب ملتزم للغاية وحصل علي جميع حقوقه المالية وبالتالي علاقته بالنادي جيدة جدا واذا وصل عرض لن نقف أمام مستقبله احتراما لرغبته".
وانضم محمد ابراهيم للمقاصة صيف العام الماضي قادما من نادي الزمالك بناء علي رغبة احمد حسام ميدو المدير الفني وقتها للنادي الفيومي.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يكشف لمصراوي حقيقة رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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