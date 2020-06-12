المقاصة يكشف لمصراوي حقيقة رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة ان ناديه لا يمانع رحيل محمد ابراهيم صانع العاب الفريق لأي ناد آخر في فترة الإنتقالات القادمة في حالة وصول عرض رسمي لشراؤه.

وأضاف هويدي في تصريحات لمصراوي:" نما إلي علمي ان أحد المسئولين في النادي الأهلي يتواصل مع محمد إبراهيم لضمه في الموسم المقبل لكن لم نتلقي في المقاصة اي عرض شفهي أو رسمي من القلعة الحمراء للتفاوض علي شراء اللاعب".

وأتم:"محمد ابراهيم عقده ينتهي مع النادي الفيومي في نهاية الموسم القادم وهو لاعب ملتزم للغاية وحصل علي جميع حقوقه المالية وبالتالي علاقته بالنادي جيدة جدا واذا وصل عرض لن نقف أمام مستقبله احتراما لرغبته".

وانضم محمد ابراهيم للمقاصة صيف العام الماضي قادما من نادي الزمالك بناء علي رغبة احمد حسام ميدو المدير الفني وقتها للنادي الفيومي.