رسميا.. اتحاد الكرة يبدأ اجتماعاته مع الأندية الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، أنها ستجتمع مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خلال الأسبوع المقبل بدء من يوم الثلاثاء وعلى مراحل مختلفة يوميًا.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الجمعة أن اللجنة ستناقش مع الأندية 3 أمور، وهم:

1- ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي.

2- الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي.

3- توقيت عودة النشاط والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وتنطلق الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

وستلتقي اللجنة يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني.

Advertisements

وسيخصص يوم الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

وكان مصدر باتحاد الكرة أكد في تصريحات لمصراوي أنه سيتم الفصل بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك في اجتماع مناقشة عودة النشاط الرياضي ووضع اللائحة (طالع التفاصيل).

وأكد اتحاد الكرة على الالتزام التام باتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الاجراءات الاحترازية المتبعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يُذكر أن الزمالك ضمن 14 ناديا بالدوري طالبوا بإلغاء بطولة الدوري لصعوبة استكماله في ذلك التوقيت، فيما يطالب الأهلي باستكمال البطولة التي يتصدرها وتوقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.