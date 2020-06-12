الهاني سليمان يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضمه في 2013

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، أنه كان قريبا من الانتقال للأهلي في أكثر من مناسبة، لكن المفاوضات في كل مرة لم يكتب له النجاح، مشيرا إلى أنه لو عاد به الزمن لوافق على الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي فاوضني في بداية مشواري مع الاتحاد لكن رئيس النادي محمد مصيلحي رفض اتمام الصفقة وقتها".

وأضاف:" وقتها كنت لا أزال مشواري مع الاتحاد لا يتعدى العامين والجماهير لم تكن لتقبل بانتقالي للأهلي لذلك الاتحاد رفض".

Advertisements

وأوضح، أنه وقع على عقود الانتقال للأهلي في عام 2013، بعدما علمت إدارة القلعة الحمراء بأنه يحق له الانتقال لاي فريق فدخلوا في مفاوضات معه.

وأشار إلى أن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى علم بأن الأهلي سيعيره بعد التوقيع معه، وهو ما رفضه لرغبته في اللعب مع فريق كبير بحجم الأهلي وعدم الخروج للإعارة.

وتابع:" كنت ارغب في مواصلة مشواري في اللعب ولذلك قررت عدم اكمال التفاوض وطلبت الحصول على العقود وبالفعل حصلت عليها وانتقلت إلى الجونة، لكن لو عاد بي الزمن لانتقلت إلى الأهلي وقبلت بالإعارة".