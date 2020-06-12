غرناطة يقلب الطاولة على خيتافي ويفوز 2/1 في الدوري الإسباني

قلب فرق غرناطة الطاولة على ضيفه خيتافي وحول تاخره بهدف في الشوط الاول الى فوز مهم بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن

منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني

تقدم خيتافي بهدفللاعب دافيد تيمور في الدقيقة 20 من عمر اللقاء ، وتعادل لغرناطة اللاعب كارلوس

فيرنانديز في الدقيقة 70 قبل أن يسجل الهدف الثاني له وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 .بهذا الفوز رفع غرناطة رصيده لنقطة 41 يحتل بها المركز الثامن في حين تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 46 في المركز الخامس.