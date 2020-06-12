بث مباشر مشاهدة مباراة فالنسيا وليفانتي اليوم 12-6-2020 الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل خدمة للجماهير نوفر لكم خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة فالنسيا وليفانتي والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة على ملعب ميستايا ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الإسبانيالدرجة الأولى لكرة القدم .
وكلف اتحاد الكرة الإسباني الحكم خافير ألبيرولا روخاس بمهمة إدارة المباراة المرتقبة والمؤجلة من يوم 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيرو كورونا المستجد في إسبانياوتوقف النشاط الكروي والرياضي بشكل كامل في الدولة وجميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة .
وستذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، كما يمكنكم مشاهدتها بجودة عالية من خلال شاشة موقعنا الخاصة التالية .
مشاهدة مباراة فالنسيا وليفانتي ..
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