الهاني سليمان : شيكابالا "محظوظ عليا"

أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة، أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة. وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، " شيكابالا لاعب كبير ويمتلك مهارات فنية رائعة للغاية، وهو محظوظ عليا في المباراتين التي تقابلنا فيها". عليا في المباراتين التي تقابلنا فيها". وأضاف " شيكابالا أحرز 4 أهداف في شباكي، منهم 3 في مباراة واحدة". وأشار "أنظر على تشكيل الزمالك قبل كل مباراة لي أمامهم، وكنت أتمنى عدم وجود Advertisements شيكابالا في التشكيل". شيكابالا في التشكيل". وواصل الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، " هناك لاعبين مميزين كانوا موفقين أمامي مثل عماد متعب ومحمد فضل وأحمد علي وعبدالله السعيد". واختتم سليمان حديثه، مؤكدًا أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك سيكون أفضل مهاجم في مصر في الفترة المقبلة، مشيرًا أنه يمتكل كافة المقومات التي تؤهله على ذلك.

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