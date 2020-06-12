كشفت تقارير صحفية فرنسية أن فريق باريس سان جيرمان انسحب من سباق التعاقد مع مدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي. ووفق صحيفة "لو بارزيان" فان نادي باريس سان جيرمان انسحب من الصفقة بسبب سعر اللاعب المرتفع.

ويدخل عدد من أندية أوروبا في صراع على ضم كوليبالي بعد المستوى المميز أي ظهر به اللاعب قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ينسحب من سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.