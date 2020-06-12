أحمد عبد الغني : نادي حرس الحدود نال دعماً قوياً قبل عام 2010

قال أحمد عبد الغني مهاجم فريق حرس الحدود والمنتخب الوطني المعتزل، أن الفريق العسكري نال دعماً قوياً خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2010 وقبل قيام ثورة يناير.
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، على شاشة النيل للرياضة، أن المنظومة العسكرية بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، كانت تولي النادي وفريق الكرة دعماً هائلاً وتكلل كل هذا
وأكد أن ستاد المكس بالإسكندرية والمخصص لفريق حرس الحدود، تم بذل مجهود غير عادي من القيادة العسكرية آنذاك لتطويره حتى أن أصبح الآن واحداً من أفضل الملاعب المصرية.
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