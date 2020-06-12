نبيل معلول : لدي رغبة في تحسين التصنيف العالمي لمنتخب سوريا

قال نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا، أنه لديه رغبة قوية، في تحسين التصنيف العالمي لمنتخب سوريا، بين كافة منتخبات العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي عن التصنيفالشهر الحالي وتواجد به المنتخب السوري في المركز الـ 79 عالمياً والعاشر على مستوى القارة الآسيوية.
وأكد معلول عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يطمح في تكرار تجربته السابقة عندما كان قائداً لمنتخب تونس ووصل به إلى الترتيب الرابع عشر على مستوى منتخبات العالم.
وأثنى معلول، على قدرات اللاعب السوري، وطموحه في تقديم المزيد.
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