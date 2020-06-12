وليد صلاح الدين يكشف رغبته في رئاسة النادي الأهلي

كشف وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبته في تولي رئاسة القلعة الحمراء.

وقال صلاح الدين خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة

أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، " أحد طموحاتي هي أن أكون رئيسًا للنادي الأهلي".

وأضاف " أمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلني لتولي رئاسة النادي الأهلي".

وأتم " توليت العديد من المناصب داخل النادي الأهلي، ولم يتبق سوى أن أكون عضوًا في مجلس الإدارة ثم رئاسة النادي".