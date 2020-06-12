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وليد صلاح الدين يكشف رغبته في رئاسة النادي الأهلي

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كشف وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبته في تولي رئاسة القلعة الحمراء.

وقال صلاح الدين خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة

أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، " أحد طموحاتي هي أن أكون رئيسًا للنادي الأهلي".

وأضاف " أمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلني لتولي رئاسة النادي الأهلي".

وأتم " توليت العديد من المناصب داخل النادي الأهلي، ولم يتبق سوى أن أكون عضوًا في مجلس الإدارة ثم رئاسة النادي".

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