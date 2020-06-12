بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بنصف نهائي كأس إيطاليا

يلتقي فريق يوفنتوس نظيره ميلان، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي ستقام بدون جماهير على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو).
و تُقام مباراة يوفنتوس وميلان، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، العاشرةمساءً بتوقيت السعودية، ولكن لن يتم إذاعة مباراة يوفنتوس وميلان عبر أي قنوات تلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط، فيما ستذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة برابطة الدوري الإيطالي التي ستقوم بنقل المباراة بصورة مجانية.
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لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنــا )
لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنــا )
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