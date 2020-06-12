نقدم لكم فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وميلان فى نصف نهائي كأس إيطاليا، والمؤجلة من يوم 4-3-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر.
تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 12-6-2020 فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “آليانز ستاديوم” بتورينو، معقل نادي يوفنتوس.
دخل أصحاب الضيافة بتشكيلة مكونة من: بوفون – دي ليخت – أليكس ساندرو – بونوتشي – دانيلو – ماتويدي – بينتانكور – بيانيتش – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – كريستيانو رونالدو.
وضمت تشكيلة اليوفي دي ليخت وبونوتشي في ظل غياب كيليني الذي لم يتخلص بعد من أثار الإصابة، ويقود خط الهجوم كريستيانو رونالدو.
أما تشكيلة ميلان اليوم: دوناروما – سيمون كاير – كونتي – كالابريا – رومانيولي – إسماعيل بناصر – فرانك كيسييه – بونافينتورا – هاكان – باكيتا – ريبيتش.
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