من هو ريان شرقي؟ الموهبة التي يحاول رئيس ليون حمايتها من ريال مدريد

أكد نادي ليون بصفة شبه رسمية اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الشاب “ريان شرقي“، وفق رواية رئيس ليون “جان ميشيل أولاس” لوسائل الإعلام.

وقال أولاس عن شرقي على قناة تيليفوت الفرنسية “من الواضح أنه سيكون لاعبًا سيصل إلى القمة، لهذا السبب بذلنا جهدًا كبيرًا لجعله يوقع معنا، وقد ربحنا بضمه للفريق”.

ثم تابع “نريده أن ينتصر معنا، نريد مساعدته، ونريده أن ينمو بطريقة تقدمية، نعم هو محاط بالفرق الكبرى لا أستطيع إخفاء ذلك، ونعم هناك اهتمام من ريال مدريد ومانشستر يونايتد”.

وأنهى حديثه “هدفنا هو أن يكون قائد في الهجوم في المستقبل لبضع سنوات، لن نبيعه لأي فريق كبير قبل الاستفادة منه كما نريد وكما كنا نطمح”.

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في حين أوضح أولاس أنه لا يريد بيع شيركي، سمح ليون في النهاية لمواهبهم المحلية بالرحيل، كما رأينا مع كريم بنزيمة، وحاتم بن عرفة، وألكسندر لاكازيت، ونبيل فقير والمزيد.

من هو ريان شرقي؟

اللاعب بالغ من العمر 16 عامًا فقط، والذي لديه عقد حتى عام 2022 رفقة ليون، وقدم 12 مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم ، وسجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

أصوله جزائرية من الأبوين، ويتمنى منتخب الجزائر انضمامه لكتيبة أبطال أفريقيا في المستقبل، إلا أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، وسط رغبة فرنسية “واضحة” في تأمين خدماته.

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