رياضة | سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني "الليجا" غدًا بعد استئناف المسابقة.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويث - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مونشو.

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من جانبه، تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني "الليجا".

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أريد أن أبدأ برسالة تضامن لجميع عائلات الضحايا وأولئك الذين لا يزالون يعانون من هذا الوضع".

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وأضاف :"بالتأكيد سواريز قد يُشارك، في مباراة الغد، لكنه لن يلعب المُباراة كاملة".

وزاد :"الراحة كانت جيدة لنا ذهنياً، وقمنا خلالها بتحليل فيها بعض المُباريات".

وواصل :"لا أعرف إذا كنا سوف نكون نفس الفريق قبل التوقف أم لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار :"في دوري الأبطال لدينا العديد من الخيارات، نملك الأفضل في العالم وهذا قد يقلب الموازين لصالحنا".

وعن مدى جاهزية ميسي قال :"في وضع مثالي وتدرب بشكل مثالي مع زملائه، وهو جاهز بنسبة ١٠٠٪؜، ولا أرى أي مُشكلة".

وأكمل :"علينا تحسين إخراج الكرة، لقد أخذ هذا وقتًا وساعات من التحليل وكيفية تحسينه مثل الجوانب الأخرى التي حاولنا تحسينها سواء في الدفاع أو الهجوم".