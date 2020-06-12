رياضة | موقف مصابي الزمالك في فترة توقف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف مصابي الزمالك في فترة توقف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، موقف المصابين بالقلعة البيضاء، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة نادي الزمالك خلال برنامج أخبارنا: "الحمدالله الفريق لا يوجد به أي إصابات، باستثناء محمود عبد العزيز الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ببداية الموسم".

وأضاف: " محمود عبد العزيز يخضع لبرنامج علاجي بعد قيامه بعمل جراحة الرباط الصليبي وهو الآن في مرحلة التأهيل، وسيكون قريب من العودة خلال الفترة القادمة".

وتابع : "مصطفى فتحي سليم ولم يتعرض للإصابة وهو جاهز للمشاركة في المباريات في حالة إستئناف النشاط الرياضي خلال أي وقت".