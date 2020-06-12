رياضة | بيراميدز يُنافس الإسماعيلي على ضم موهبة العربي الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يُنافس الإسماعيلي على ضم موهبة العربي الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت في مفاوضات جادة مع سيف الرميثي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي الإماراتي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء دخول الرميثي ضمن اهتمامات بيراميدز سبورت، بعدما قام أحد الوكلاء بعرض اللاعب على عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني والكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني، لحسم أمره.

وينافس بيراميدز على ضم اللاعب، كل من سموحة والإسماعيلي، والذين أبدوا رغبة واضحة في التوقيع مع اللاعب بداية الموسم الجديد.

ويرغب بيراميدز، في التعاقد مع اللاعب تحسبًا لفشل التعاقد مع عمار حمدي نجم الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، حتى نهاية الموسم الجاري.