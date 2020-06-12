رياضة | حقيقة العرض المغري من الخليج للتعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة العرض المغري من الخليج للتعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة عن احتمالية رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الجزيرة الإماراتي يرغب بشدة في التعاقد مع فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الجزيرة قدم راتبا ضخما لفايلر أكبر مما يتقاضاه مع الأهلي بشكل كبير لإقناعه بتدريب الفريق.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء منذ فترة كبيرة تجديد عقد فايلر مع الفريق لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.

Advertisements

اقرأ أيضا.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع بوب برادلي

وفي سياق متصل، انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تتحدث عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب السابق لمنتخب مصر، الأمريكي بوب برادلي.

وارتبط اسم برادلي بتدريب الأهلي في الساعات الماضية على خلفية انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد برحيل السويسري رينيه فايلر عن القلعة الحمراء.

وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى المصري، والذي عمل لفترة طويلة مع برادلي، أن المدرب الأمريكي سعيد في لوس أنجلوس ، ولا يرغب في الرحيل إلى أي فريق".

وأكد أنه لا توجد أية مفاوضات بين الأهلي والمدير الفني الأمريكي بوب برادلي.