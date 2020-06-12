رياضة | فرايبورج يجدد عقد مدربه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرايبورج يجدد عقد مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فرايبورج الألماني اليوم الجمعة، أن مدرب الفريق الأول كريستيان ستريش، مدد تعاقده مع النادي.

ولم يعط فرايبورج أي تفاصيل إضافية بشأن المدة أو قيمة التعاقد مع ستريش، الذي تولى تدريب الفريق الأول في 311 منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، كما أنه يعمل كمدرب في النادي منذ 1995.

وقال عضو مجلس الإدارة جوشين ساير، في بيان: "نحن سعداء للغاية أننا سنواصل العمل سويا مع كريستيان ستريش كمدير فني. حياة كريستيان مرتبطة بهذا النادي كما أنه يحمل فلسفته في قلبه".

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وقال ستريش: " لم يتعين علينا التفاوض طويلاً. نعمل سوياً في مجموعة مميزة. لم أقل أن التدريب هنا أفضل من أي مكان- ولكنه شيئاً مميزاً".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني سأكون قادراً على تطوير فكرتنا عن كرة القدم في الملعب كل يوم مع اللاعبين".

ويحتل فرايبورج المركز الثامن في الدوري الألماني "بوندسليغا" قبل مباراته أمام فولفسبورغ، كما أنه ينافس على احتلال أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.