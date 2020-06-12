رياضة | خطوة جديدة في مسيرة أسطورة روما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة في مسيرة أسطورة روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح نجم الكرة الإيطالية ونادي روما السابق، فرانشيسكو توتي وكالة متخصصة في اكتشاف المواهب في العالم.

واستقبل توتي أول لاعب لإدارة أعماله، وهو الإيطالي الشاب، سيمون بونافيتا، البالغ من العمر 16 عاما، الذي يعتبر أحد اللاعبين الموهوبين في أكاديمية فريق إنتر ميلان.

وتولى توتي "إمبراطور روما" منصب مدير الإدارة الفنية في روما بعد اعتزاله، لكنه ترك العمل سريعا بسبب خلافات مع إدارة النادي الذي قضى فيه مسيرته الكروية كلها.

يذكر أن فرانشيسكو توتي (43 عاما) دافع عن ألوان روما خلال الفترة من 1992 وحتى 2017، وشارك في 786 مباراة، وأحرز 307 أهداف.