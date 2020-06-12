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رياضة | خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لمصطفي شوبير

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لمصطفي شوبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق على توجيه رسالة شكر خاصة لمصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي نجل الإعلامي أحمد شوبير.

وكان مصطفي شوبير قد وجه رسالة للإعلامي خالد الغندور للاطمئنان على سلامة ابنته زينة بعد إعلان إصابتها بفيروس .

وكتب الغندور عبر صفحته بـ فيسبوك: "شكرًا لـ مصطفى شوبير على رسالتك ودعمك وربنا يحفظك ويحفظ اسرتك" .

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وأعلن خالد الغندور في الساعات الماضية إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا وغيابه عن العمل الإعلامي بقناة الزمالك في الفترة الحالية.

كما قام الغندور بنشر نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به للاطمئنان على سلامته بعد إصابة ابنته.

ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد في مصر.

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