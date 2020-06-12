شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره ميلان، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: بوفون.
الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو.
الوسط: ماتويدي، بينتانكور، بيانيتش.
الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا.
فيما جاء تشكيل ميلان على النحو التالي:
حراسة المرمى: دوناروما.
الدفاع: كونتي، كيير، رومانيولي، كالابريا.
الوسط: كيسي، بن ناصر، باكيتا، أوجلو، بونافينتورا.
خط الهجوم: ريبيتش.
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