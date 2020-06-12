شكرا لقرائتكم أليو بادجى يتضامن مع جورج فلويد ضحية الشرطة الامريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السنغالى أليو بادجى مهاجم فريق الأهلى، على التضامن مع جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذي قتل على يد الشرطة الامريكية الأسبوع الماضي في مدينة مينيابوليس، والمشاركة في حملات التنديد بعنف الشرطة الأمريكية التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية.

ونشر بادجى صورة سوداء عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، مكتوب عليها: "حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة"، ثم صورة لساكا لاعب أرسنال الإنجليزى الذى ارتدى قميص مكتوب عليه: "بشرتى ليست جريمة"، وصورة أخرى للأسبانى هيكتور بيليرين لاعب أرسنال وهو يرتدى تى شيرت مكتوب عليه: "بشرتى ليست سمراء ولكنى اساندك".



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وأدى مقتل جورج فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة فى منيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو الماضى، ما أعقبه موجة عالمية من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، تلاها اندلاع حملة لإزالة التماثيل والرموز الأخرى التى تمجد قادة الكونفدرالية.

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وكان الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، تحدث عن كواليس تدريبه للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى خلال الفترة الحالية، والتى تشهد توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، حيث فضل اللاعب السنغالى عدم خوض تدريباته بشكل منفرد، واللجوء للسد العالى من أجل تولى تلك المهمة نظرًا لخبراته الكبيرة فى هذا المجال.

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط، وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل حال ضم لاعب أجنبى بدلاً منه كما رفض المدرب السويسرى عودة المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الإتفاق السعودى وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع فى الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.