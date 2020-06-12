شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: مستحيل يكون الزمالك نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق إنه من المستحيل إن يكون الزمالك نادى القرن الأفريقي مؤكدا أن الأبيض من حقه البحث عن حقه ولكن دون الإساءة لأى نادى أخر.

أضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :" من حق الزمالك أن يبحث عن حقه في ملف نادى القرن ولكن بدون الإساءة لأي ناد آخر، ولكني مقتنع ان الأهلي بنسبة مليار في المائة ناد القرن".

تابع صلاح الدين "عفرتو كان لاعبا رائعا، ولا أعلم أين يلعب الآن، وتيري هنري النجم الفرنسي في مباراة اعتزالي كان منبهرًا به وقال ما هذا اللاعب إنه مثل مارادونا، وذلك بعدما أحرز هدفا عالميا".

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وواصل "بعد المباراة تيري هنري دخل غرفة الملابس وقال لحسام حسن إنه يعرفه جيدًا وكان يتابعه في كأس العالم 90".

واختتم:" رمضان صبحى أفضل لاعب فى الأهلى من الجيل الحالى".