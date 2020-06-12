شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الخطيب أفضل لاعب في تاريخ الأهلى من الجيل القديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق عن اختيار محمود الخطيب رئيس الأهلي كخليفة له، قائلا: "الخطيب عندما اختارني خليفة له، ليس معناه أنه يراني مثله أو شبيها له".

قال صلاح الدين في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2 ": "المقصود هو أن يظهر للجماهير أن هناك لاعب جديد وموهوب، لأنه لا يوجد لاعب نسخة من لاعب سابق".

تابع نجم الأهلى الأسبق: "الخطيب أفضل لاعب في تاريخ القلعة الحمراء من الجيل القديم".

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.