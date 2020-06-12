شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: أحلم برئاسة النادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق، إنه يحلم برئاسة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله لهذا المنصب.

أضاف صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "من طموحي أن أكون رئيسًا للنادي الأهلي، لدي الإمكانات وقائد للفريق منذ أن كان عمري 13 عامًا وتدرجت في مناصب كثيرة في النادي ويتبقى أن أكون في الإدارة ثم أصبح رئيسًا للنادي".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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