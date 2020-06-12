شكرا لقرائتكم الهاني سليمان: لو عاد بي الزمن كنت سأنتقل للأهلي في 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، أنه لو عاد به الزمن لوافق على الانتقال للأهلى مؤكدا أنه كان قريبا من الانتقال الحمراء في أكثر من مناسبة، لكن المفاوضات في كل مرة لم يكتب له النجاح.
أضاف سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي فاوضني في بداية مشواري مع الاتحاد لكن رئيس النادي محمد مصيلحي رفض اتمام الصفقة وقتها كان لا يزال مشواري مع الاتحاد لا يتعدى العامين والجماهير لم تكن لتقبل بانتقالي للأهلي لذلك الاتحاد رفض".
تابع سليمان :"أنه وقع على عقود الانتقال للأهلي في عام 2013، بعدما علمت إدارة القلعة الحمراء بأنه يحق له الانتقال لاي فريق فدخلوا في مفاوضات معه.
وأشار إلى أن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى علم بأن الأهلي سيعيره بعد التوقيع معه، وهو ما رفضه لرغبته في اللعب مع فريق كبير بحجم الأهلي وعدم الخروج للإعارة.
وتابع:" كنت ارغب في مواصلة مشواري في اللعب ولذلك قررت عدم اكمال التفاوض وطلبت الحصول على العقود وبالفعل حصلت عليها وانتقلت إلى الجونة، لكن لو عاد بي الزمن لانتقلت إلى الأهلي وقبلت بالإعارة".
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