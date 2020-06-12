شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أليو بادجى ينضم لحملة "لا للعنصرية" مع لاعبى أرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السنغالى أليو بادجى، مهاجم فريق الأهلى، على التضامن مع جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذي قتل على يد الشرطة الامريكية الأسبوع الماضي في مدينة مينيابوليس، والمشاركة في حملات التنديد بعنف الشرطة الأمريكية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بادجى صورة سوداء عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، مكتوب عليها: "حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة"، ثم صورة لساكا لاعب أرسنال الإنجليزى الذى ارتدى قميص مكتوب عليه: "بشرتى ليست جريمة"، وصورة أخرى للأسبانى هيكتور بيليرين لاعب أرسنال وهو يرتدى تى شيرت مكتوب عليه: "بشرتى ليست سمراء ولكنى أساندك".

وأدى مقتل جورج فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة فى منيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو الماضى، ما أعقبه موجة عالمية من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، تلاها اندلاع حملة لإزالة التماثيل والرموز الأخرى التى تمجد قادة الكونفدرالية.

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