شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: إعادة التعريف بقوانين الـvar للحكام مع بداية استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه فى حالة استئناف النشاط ومعرفة الموعد المحدد، سيتم قبلها إعادة التعريف بقوانين تقنية الـvar على الحكام والتعريف بقوانينها من أول وجديد، خاصة أنه لم يتم العمل بها إلا أسابيع قليلة وبعدها توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وتابع وجيه أحمد أن هناك استعدادا من قبل لجنة الحكام لعودة النشاط الكروي فى أي وقت سواء بإقامة تدريبات ومعسكرات للحكام وتطبيق شروط التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا إلى جانب شرح واف لقوانين تقنية حكم الفيديو.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد لمدة 4 أسابيع، على أن يتم استئناف المسابقات مطلع أغسطس المقبل سواء باستكمال الدورى الحالى أو باقامة دورى جديد.. وقررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإعلان الإلغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة ، وفقًا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقًا للاجراءات الطبية الموضوعة.