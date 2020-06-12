شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يسرد كواليس إعلان الخطيب خليفته فى مباراة اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، كواليس دخوله القلعة الحمراء لأول مرة، معلقًا: "اختبارات النادي كانت في فرع الجزيرة في الملعب الرئيسي وكنت وقتها بلعب كورة في الشارع وبعدها قرر 13 صديق لي من نفس المنطقة التوجه لاختبارات الأهلي.. قولتلهم الأهلي بعيد واحنا ساكنين في كوبري القبة وفي الأخر ركبنا أتوبيس وذهبنا إلى الاختبارات وكنا 14 واحد من نفس الشارع في واقعة فريدة من نوعها"، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "اختبرت مع 10 آلاف لاعب وشاركت في الاختبارات، وأول كورة جاتلي رقصت الفريق كله ودخلت بالكرة داخل الشباك والكرة الثانية لعبتها بكعبي بعدها علطول خادوني ومضيت على الاستمارات وقالولي تعالى بعد العيد".

وتابع وليد صلاح الدين: "محمود الخطيب شاهد كل لاعبي القطاع قبل اختياري لأكون خليفته في مباراة اعتزاله ولكني كنت مرهق للغاية يوم المباراة لخوضي تدريبا قويا لمدة 3 ساعات يومها مع فريق الشباب، لدرجة أن كابتن الخطيب قالي هيا مباراة اعتزالي ولا اعتزالك أنت؟". وأضاف وليد صلاح الدين أنه طالب لاعبي منتخب الشباب بحلق شواربهم.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.