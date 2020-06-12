«إنستجرام» يمنح كريستيانو رونالدة ثروة مجانية خيالية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، قائمة الرياضيين الذين حققوا أعلى أرباح بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال العام الماضي.

ووفقا لـFoxsports”” فقد بلغ إجمالي إيرادات رونالدو، وفقا لمعطيات نحو (50.3) مليون دولار، خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر 43 إعلانا عبر تطبيق “إنستجرام” وحصل على (1.17) مليون دورلار مقابل كل منشور.

أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر “إنستجرام” تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس، وقدره 33 مليون دولار.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، جاء في المركز الثاني، برصيد (30.4) مليون دولار، وتلاه في المرتبة الثالثة لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوخلي، برصيد (15.7) مليون دولار.

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قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وقائد المنتخب البرازيلي نيمار، تقاسما المركزين الرابع والخامس، برصيد (11.6) مليون دولار لكل منهما.

رونالدو كشب أموالا من “إنستجرام” أكثر من ميسي ونيمار وبيكهام مجتمعين.

مجلة “فوربس” الشهيرة، كانت قد أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو، أن رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يتجاوز حاجز مليار دولار.

النجم البرتغالي حصل خلال 17 عاما من مسيرته الاحترافية، 650 مليون دولار، من الرواتب التي حصل عليها من مختلف الأندية (مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس)، بينما كسب الأموال المتبقية من عقود مع الشركات.

رونالدو (35 عاما) توج خمس مرات بجائزة “الكرة الذهبية”، وخمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب بطل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وكأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الكثير من الجوائز والألقاب الجماعية والفردية الأخرى.