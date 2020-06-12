تعرف على تطور حالة مايكل شوماخر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يخضع المتسابق الألماني مايكل شوماخر، أسطورة سباقات السيارات “فورمولا 1”، لعملية جراحية باستخدام الخلايا الجذعية.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن GrandPX”” فقد نقل مصدر عن طبيب القلب الخبير والبروفيسور فيليب ميناشي، الذي أشرف على علاج شوماخر في 2019، قوله إن الهدف من العملية هو استعادة النظام العصبي للسائق الأسطوري.

جراح الأعصاب نيكولا أكياري، أكد أن سائق فيراري ومرسيدس السابق، يعاني من ضمور العضلات وهشاشة العظام.

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وقال، على مدى العشرين عاما الماضية، حقق العلم تقدما هائلا في مجال علاج الخلايا الجذعية.. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا ما زلنا لا نعرف سوى القليل عن دماغ الإنسان، لا يمكننا تحديد النتائج التي سيحققها هذا العلاج.

شوماخر بطل العالم 7 مرات، كان تعرض في أواخر العام 2013 لإصابة بالغة على مستوى الرأس خلال ممارسته رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية،

ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن يستفيق منها في يونيو 2014، ليتم نقله من مستشفى مدينة غرونوبل الفرنسية إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.

أسطورة “الفورمولا 1” البالغ من العمر 51 عاما، يحظى بمكانة خاصة لدى عشاق هذه الرياضة بصفة خاصة، ولدى الجماهير الرياضية في كل أنحاء العالم، وخاصة منها الجماهير الألمانية التي تتابع تطور حالته الصحية بكل اهتمام.