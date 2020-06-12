شكرا لقرائتكم خبر عن «يوكوفيتش» يشارك ببطولة خيرية في بلجراد بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا للعودة للعب التنس أمام جماهير في بطولة خيرية في بلجراد مطلع الأسبوع.

وستقام الجولة الأولى لبطولة أدريا في مجمع التنس الخاص بديوكوفيتش المطل على نهر الدانوب بمشاركة الألماني الكسندر زفيريف والنمساوي دومينيك تيم والبلغاري جريجور ديميتروف.

وسيسمح للجمهور بالحضور رغم انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد أن رفعت الحكومة الصربية الحظر على التجمعات العامة بالأماكن المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش، في مؤتمرا صحفيا: «نعيش ظروفا وإجراءات مختلفة مقارنة بدول أخرى ومن الصعب جدا التفكير في المعايير الدولية (التي تخص الوباء)».

وأضاف: «نملك أرقاما أفضل مقارنة بدول أخرى. تسبب الوباء في وفيات وهو أمر مفزع في المنطقة وحول العالم لكن الحياة تستمر ويتطلع الرياضيون للمنافسة».

واختتم: «يمكن أن نتعرض للانتقاد أيضا ويقال إن هذا قد يكون خطيرا لكن لست أنا من يعطي مشورات صحية خاطئة أو صحيحة بل نفعل ما تبلغنا به الحكومة ونتمنى أن نعود سريعا للبطولات بشكل جماعي».

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ورفعت صربيا الحظر عن التجمعات العامة بالأماكن المفتوحة بعد أن سجلت 12175 حالة إصابة «بكوفيد-19» منها 252 وفاة، بينما حضر نحو 25 ألف مشجع مباراة قمة في بلجراد يوم الأربعاء.