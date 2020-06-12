شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «فايلر» يغادر الغردقة لمطار ميونخ على متن طائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر ملاحية بالغردقة، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيغادر مصر مساء اليوم الجمعة، إلى بلاده على متن طائرة خاصة تقل 7 أشخاص من مطار الجونة متوجها إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة يطمئن خلالها على أسرته ثم يعود لمصر.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن الطائرة الخاصة ستغادر مطار الجونة ثم تهبط بمطار الغردقة الدولي للحصول على تصريح مغادرة من مسؤولي الجوازات حسب تعليمات وزارة الطيران المدني ثم تغادر الطائرة إلى مطار ميونخ بالمانيا.

وكان المدير الفني للأهلي وصل الغردقة ومنها يستقل طائرة خاصة لمطار ميونخ بألمانيا ثم يستقل قطار لكي يصل إلى سويسرا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة النادي على سفر فايلر إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 10 أيام للاطمئنان على أسرته، حيث لم يغاد إلى بلاده منذ ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.