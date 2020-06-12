شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سنناقش مصير الموسم في اجتماع اتحاد الكرة.. ولا تراجع عن لقب القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول خطاب إلى النادي من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، لحضور اجتماع الاتحاد مع الأندية يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مصير مستقبل الموسم الحالي للكرة المصرية.

وأكد منصور، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أنه لن يتراجع عن موقفه بالبحث عن استعادة حق النادي في لقب نادي القرن الأفريقي حتى لو استمر الهجوم عليه من جانب مسئولي النادي الأهلي كما يحدث في الوقت الحالي.

وأشار مرتضى منصور إلى أن مجلس الإدارة قرر تخفيض الغرامة على الأعضاء في حالة تأخر سداد الاشتراكات من 1000 جنية إلى 350 جنية تقديرا للظروف الحالية في البلاد.